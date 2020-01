Banca Etruria, nuove indagini con proroga di due mesi. Slitta la decisione del giudice sulla bancarotta colposa (Di sabato 4 gennaio 2020) nuove indagini con proroga di due mesi. Lo ha deciso il giudice per l’udienza preliminare di Arezzo, Piergiorgio Ponticelli, nel filone per Bancarotta colposa di Banca Etruria dedicato alla liquidazione dell’ex direttore generale Luca Bronchi, fascicolo per cui la procura aveva chiesto l’archiviazione. Tra gli imputati c’è anche Pierluigi Boschi, vicepresidente dell’ultimo cda. La decisione del gup su questa tranche era attesa entro oggi ma la necessità di nuovi accertamenti sulla posizione di alcuni imputati la fanno Slittare ai primi di marzo. In questo filone della Bancarotta di Bpel il giudice deve decidere sulle posizioni degli indagati, non solo Pierluigi Boschi, padre dell’ex ministra Maria Elena, ma anche altri componenti dello stesso consiglio di amministrazione e dirigenti dell’epoca dei fatti. La liquidazione, per un netto di circa 700.000 euro, fu erogata ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

