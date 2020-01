Aumento di ansia e depressione nell’evoluzione? Colpa di una proteina (Di sabato 4 gennaio 2020) Secondo uno studio condotto dalla Tohoku University in Giappone, l’Aumento di ansia e depressione nell’evoluzione sarebbe causato dalla proteina ancestrale Vmat1 e dal diverso assorbimento di neurotrasmettitori nel tempo. I cambiamenti nell’evoluzione del cervello renderebbero le persone più predisposte all’ansia. I risultati di uno studio in merito, condotto dalla Tohoku University in Giappone, sono stati … L'articolo Aumento di ansia e depressione nell’evoluzione? Colpa di una proteina proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

moonlightwls : misa che l'esame il 15 io non lo faccio non ci sto proprio con la testa e se mi metto a fare le cose di fretta aume… - ciorancore : @A_Ginger E questo potrebbe fare il paio con l'aumento esponenziale dei disagi psicologici come ansia e depressione… - centro_morrone : I sintomi dell’#ansia sono somatici e psichici?? ?somatici: aumento frequenza cardiaca e respirazione, sudore, tremo… -