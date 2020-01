Vede un ragazzo per strada che vende caramelle ma lui non le compra poi il ragazzo gli dice che i soldi gli servono per comprare un paio di pantaloni e accade una cosa incredibile (Di venerdì 3 gennaio 2020) Un uomo, professore, Murilo Matos Mendonça, un giorno era andato in un ristorante. Prima di entrare un ragazzo gli aveva chiesto se avesse voluto comprare delle caramelle perchè con i soldi guadagnati aveva bisogno di comprare un pantalone per l’inverno. Il professore rispose di no ed entrò nel ristorante. Ma subito dopo si sentì in colpa e ritornò sui suoi passi. E’ lui stesso che racconta cosa gli è accaduto: “Mi ha offerto delle caramelle, ma ho rifiutato. Poi mi ha chiesto se potevo aiutarlo, poiché stava risparmiando per comprare un paio di pantaloni e gli ho risposto di no. Sono entrato nel ristorante e mi sono subito pentito, così sono ritornato indietro e gli ho dato qualcosa. Lui era molto grato per il mio gesto. Ho pranzato e quando sono uscito era ancora lì. Mi sono avvicinato e gli ho parlato perché volevo conoscere la sua storia“. Il ragazzo ... Leggi la notizia su baritalianews

