Valentina Persia racconta il suo dolore: “La morte del mio compagno…” (Di venerdì 3 gennaio 2020) La simpaticissima Valentina Persia, barzellettiera per lavoro e per passione si è raccontata senza filtri né imbarazzo alla bella Caterina Balivo, ospite al programma “Vieni da me” targato Rai 1. La sagace Valentina ha mostrato al pubblico parte delle sue fragilità, raccontando alla padrona di casa i drammi che l’hanno colpita ed inevitabilmente segnata nel profondo. La morte di Salvo e l’aiuto di Leo Gullotta Correva l’anno 2004 quando la rossa più simpatica d’ Italia ha dovuto fare i conti con una sciagura inaspettata, la morte del compagno “Salvo”. Inevitabilmente Valentina, in seguito alla scomparsa del suo fidanzato, abbandona per un periodo le luci del palcoscenico per poter meglio affrontare il dolore. La spumeggiante comica parlando di Salvo, il gentile architetto, si emoziona ricordandolo con affetto e stima, definendolo “una persona fantastica”. Così come ... Leggi la notizia su velvetgossip

