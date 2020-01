Radio Marte – Napoli rende omaggio a Pino Daniele (Di sabato 4 gennaio 2020) Radio Marte ha istituito il Pino Daniele day Radio Marte trasmetterà ininterrottamente, tra le 06.00 e le 08.00 e dalle 14.00 alle 20.00, esclusivamente canzoni di Pino Daniele. Si tratterà, oltre al ricordo stesso, di un interessantissimo viaggio attraverso l’intera carriera di Pino Daniele, che sarà certamente apprezzato dai suoi fan. La maratona per Pino sarà accompagnata da tutte le voci del palinsesto marziano. Domani ricorrerà il quinto anno dalla scomparsa di Pino Daniele. Il cantautore napoletano morì, infatti, il 4 gennaio 2015 in seguito ad un infarto. Furono giorni di immenso dolore per i partenopei, che in oltre centomila si riversarono a Piazza del Plebiscito a cantare le sue canzoni, per omaggiarlo. Si ripeterà, insomma, quanto avvenne nei giorni successivi alla scomparsa di cantante partenopeo, quando, in ogni luogo di Napoli, venivano diffuse le canzoni che più ... Leggi la notizia su forzazzurri

