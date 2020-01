Predore, quarto caso di meningite in un mese sul lago d’Iseo: morta una donna di 48 anni (Di venerdì 3 gennaio 2020) quarto caso in un mese di meningite nella zona del lago d'Iseo. A Predore - in provincia di Bergamo - una donna è deceduta a seguito di una sepsi da meningococco. La donna, 48 anni, si era sentita male l'1 gennaio, e si è recata in ospedale solo ieri: stamattina la triste notizia. Lascia marito e tre figli. Avviata la profilassi per chi ha avuto contatti recenti con lei. Leggi la notizia su milano.fanpage

