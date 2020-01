Platinette, dieta segreta: ecco come ha fatto a perdere 30 kg in sei mesi (Di venerdì 3 gennaio 2020) Per Mauro Coruzzi si prospetta un 2020 pieno di novità. L’opinionista tv noto, soprattutto come Platinette, ha perso 30 kg in 6 mesi. Il conduttore radiofonico si è affidato ad una nutrizionista e al momento sta seguendo una dieta alimentare molto rigida. Il 64enne ha iniziato dapprima con dei digiuni depurativi, in seguito ha preso ad assumere solo liquidi e cibi cremosi. Soltanto adesso ha potuto reinserire nel suo menù altre pietanze. A tutto questo Platinette ha dovuto aggiungere un’intensa attività fisica: lo sport, mai come questi casi, si è rivelato un alleato fondamentale per non far perdere tonicità alla pelle. Platinette, dieta segreta: ecco come ha fatto a perdere 30 kg in sei mesi Lo scorso luglio Mauro Coruzzi ha deciso di dare una svolta alla propria vita: da qualche tempo infatti non riusciva più a muoversi, aveva spesso gambe doloranti e affanno ... Leggi la notizia su urbanpost

Platinette dieta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Platinette dieta