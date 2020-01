Parcheggio, c'è un'app per cercarlo in città che ti paga quando lo lasci libero (Di venerdì 3 gennaio 2020) Trovare Parcheggio nelle grandi città è faticoso e stressante. Secondo una rilevazione Istat, la difficoltà della ricerca di un posteggio libero è percepita dagli italiani come la seconda problematica più importante in ambito mobilità. Nello specifico, a Milano la percezione del problema è anche superiore alle medie registrate a Manhattan in una metropoli come New York. Per questo motivo è nata un’app tutta italiana che cerca di darti una mano a ridurre lo spreco di tempo: si tratta di Spotter, che punta a semplificare la vita degli automobilisti che vivono nelle grandi città. Invece di girare a vuoto in cerca del posto, perdendo tempo e carburante, ti basta scaricare un’app e prenotare il tuo Parcheggio direttamente quando esci di casa. Spotter si basa sullo scambio di informazioni all’interno dell’applicazione ... Leggi la notizia su gqitalia

