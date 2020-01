Palinsesti Mediaset: slitta ancora una volta il talk di Barbara d’Urso (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il 2020 ha portato un’ondata di incertezza nei Palinsesti Mediaset. Nuovi cambiamenti nelle programmazioni e “a farne le spese” è lo show di Barbara d’Urso. Un 2020 pieno di novità Il nuovo anno, in casa Mediaset, si apre con tante novità e alcune incertezze. Nella rete televisiva di Pier Silvio Berlusconi tira aria di cambiamento, tanto che ultimamente i Palinsesti dei programmi della prossima stagione sono un po’ incerti. A pagarne le conseguenze è il talk Live – Non è la d’Urso. Inizialmente programmato per mercoledì 8 novembre, il programma di Barbarella vedrà la luce del sole domenica 12 gennaio. Ripristinato quindi l’orario originario che a novembre non portò molta fortuna alla conduttrice. Il programma dovrà vedersela, anche quest’anno, con i suoi rivali storici che sono Non è l’Arena di Massimo Giletti e Che Tempo che Fa con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. La prima ... Leggi la notizia su thesocialpost

