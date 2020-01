“Non ti superano”. Bianca Atzei, seno in vista dai mari caldi. Fisico imbattibile per la cantante (Di venerdì 3 gennaio 2020) Bianza Atzei è incinta? Di alcuni giorni fa, la notizia che la cantante sexy e il nuovo compagno Stefano Corti avessero coronato il sogno di un figlio insieme. Che i due siano già pronti per avere un figlio è probabile, ma che questa sia un dato di fatto assolutamente no. Il gossip che ha sollevato la polemica ha trovato una smentita ironica e pungente da parte della coppia. D’altronde la complicità traa Atzei e Corti non sembra stupire, visto che la stessa Atzei ha dichiarato che, dopo un periodo burrascoso dal punto di vista sentimentale, è rinata proprio grazie al nuovo compagno. Se è vero che ci vuol davvero poco a smentire un gossip del genere, rimane pur vero che ancor meno tempo occorre per percepire che tra Bianca Atzei e Stefano Corti esistano i presupposti per una relazione serena. I due appaiono sempre sorridenti e innamorati, pronti a dare sempre un valido esempio di ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

