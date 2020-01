Nessuno lo dice ma i turchi sono già sbarcati in Libia (Di venerdì 3 gennaio 2020) Fausto Biloslavo Ecco il memorandum siglato tra Ankara e Tripoli per fermare Haftar. E il governo italiano resta ancora a guardare La turchia ha già in pugno la Libia, almeno quella fetta di Tripolitania controllata dal governo di Fayez el Serraj. Il voto del parlamento di Ankara sull'invio di un contingente militare è solo l'apice dell'ingerenza turca. Una penetrazione sancita nero su bianco con il Memorandum fra Libia e turchia firmato il 27 novembre in possesso del Giornale. Venti articoli che già prevedevano l'invio di soldati, la creazione di un comando congiunto, fornitura di armi, operazioni comuni, scambio di intelligence e mobilitazione di forze terrestri, navali e aeree. La missione diplomatica europea con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio del 7 gennaio otterrà ben poco con la solita manfrina delle promesse diplomatiche o la no fly zone. «Se non vengono a ... Leggi la notizia su ilgiornale

NicolaPorro : Feltri, Sallusti e Feltri jr: l’affaire #Paragone spiegato da chi lo conosce bene. Le #Sardine appena nate già si d… - mauriziofabi99 : RT @Giacomo19671: - juventinodoc73 : RT @lupofranci1: Che nessuno si azzardi a cambiare le regole dal Var..... Gli #OminiCartonati già stanno ar Gabio, figuriamoci se per puro… -