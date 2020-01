Napoli, rapina a mano armata in un albergo: ladro fugge con la cassetta di sicurezza (Di venerdì 3 gennaio 2020) rapina in un albergo sul corso Vittorio Emanuele di Napoli: un uomo, armato, è riuscito a entrare nella struttura e poi fuggire con la cassetta di sicurezza. Sul posto i carabinieri. La vicenda è accaduta poco dopo le 22 di questa sera. L'hotel rapinato è il "San Francesco al Monte". Non ci sono feriti. Leggi la notizia su napoli.fanpage

