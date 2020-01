Montagna, Udine: recuperato escursionista smarrito in bosco (Di venerdì 3 gennaio 2020) recuperato escursionista triestino di 68 anni, smarritosi nel bosco di fronte all’abitato di Truia, in provincia di Udine, al rientro da una escursione sul monte Losa. Le operazioni di recupero sono state particolarmente complicate dalla natura del terreno da attraversare per raggiungerlo, cioè ripido, esposto e friabile, e dal fatto che l’uomo non avesse con sé uno smartphone ma un telefono di vecchia generazione che non ha consentito di individuare subito la sua precisa posizione con la georeferenziazione in uso al soccorso.L'articolo Montagna, Udine: recuperato escursionista smarrito in bosco Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

