Meghan Markle scatta la foto ad una coppia di sconosciuti: "Vi aiuto io" (Di venerdì 3 gennaio 2020) Ha visto una coppia in difficoltà che tentava di scattarsi una foto con il bastone dei selfie ed è corsa in suo aiuto. Meghan Markle ha così aiutato due giovani, sorprendendoli. L’incontro è avvenuto durante la camminata che i duchi del Sussex si sono concessi il primo giorno dell’anno insieme ad un’amica, sull’isola di Vancouver, in Canada, dove stanno trascorrendo le vacanze. A raccontare l’episodio a People è proprio la fortunata ragazza, Asymina Kantorowicz, di 29 anni: “Da due anni facciamo quella passeggiata il primo dell’anno. Avevamo fatto un picnic, stavamo per andare via e volevamo farci qualche selfie con uno sfondo carino quando una è spuntata una donna e ci ha chiesto se volevamo che scattasse lei la foto”. In un primo momento Kantorowicz, che era con il suo fidanzato ... Leggi la notizia su huffingtonpost

HuffPostItalia : Meghan Markle scatta la foto ad una coppia di sconosciuti: 'Vi aiuto io' - VanityFairIt : Se vi servisse aiuto con il selfie-stick - Italia_Notizie : Cosa c'è dietro la foto di Archie e Harry -