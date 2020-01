Libia, la mossa di Ankara: via libera all'invio di truppe (Di venerdì 3 gennaio 2020) Con 325 voti a favore e 184 contrari la Grande assemblea nazionale della Turchia (parlamento monocamerale turco) ha approvato la mozione per inviare forze militari in Libia a sostegno del Governo di... Leggi la notizia su ilmessaggero

MascioliPaola : @CucchiRiccardo Spero anche io, Trump è entrato in campagna elettorale con una mossa pericolosissima. Mentre in Lib… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Libia, la mossa di Ankara: via libera all'invio di truppe - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Libia, la mossa di Ankara: via libera all'invio di truppe -