Lady Gaga, si è fidanzata? A Capodanno un video particolare spopola sul web (Di venerdì 3 gennaio 2020) Fa il giro del web un video a Capodanno di Lady Gaga con un ragazzo misterioso, si è fidanzata? Scopriamo la verità! Nuovo amore per Lady Gaga, dopo la fine della relazione con Dan Horton la cantante è stata avvistata con un ragazzo misterioso. Di recente il gossip internazionale avevano parlato di un ritorno di fiamma con il suo ex Christian Carino, ma nulla di fatto. Era infatti stata data la notizia che i due si erano riavvicinati, ma pare che invece si tratti solo di amicizia. E pare proprio che sia così, anche perché la protagonista di A Star is born sta frequentando un ragazzo molto bello ma sconosciuto. Infatti, a Capodanno è circolato in rete un video in cui la Germanotta bacia un giovane aitante e misterioso. Dopo solo pochi istanti il video è stato postato su Twitter e i fan hanno potuto notare come tra i due ci sia una forte passione. La cantante si bacia appassionatamente ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Lady Gaga, si è fidanzata? A Capodanno un video particolare spopola sul web - - emiliotario : @wolfsoulz letrux> lady gaga quadril esfarel4d0 - _YASSjade : RT @polygonaldemon: @mishhfit LADY GAGA IRKRJRJDJFJFJFJSJFJKCK -