La storia di Stefania Noce, la studentessa femminista assassinata a coltellate dall’ex (Di venerdì 3 gennaio 2020) Attivista per i diritti delle donne, volontaria, umanista, scrittrice, Stefania Noce firmava articoli sul senso dell’essere ancora femminista negli anni Duemila. È stata uccisa il 27 gennaio 2011 a coltellate dal mite e introverso Loris Gagliano, ex fidanzato che non accettava di essere lasciato. Con lei è rimasto ucciso il nonno Piero, 71 anni, che si era parato davanti a lei per difenderla, nella casa dove vivevano insieme a Licodia Eubea. Attivista per i diritti delle donne, volontaria, umanista, scrittrice. ‘Sen’ firmava articoli sul senso dell’essere ancora femminista negli anni Duemila, studiava Lettere, esibiva orgogliosa lo striscione ‘Libera!’ e andava dove voleva, anche ad aiutare gli sfollati del terremoto. Gli anticorpi per riconoscere un femminicida, la 23enne Stefania Noce, ‘Sen’, universitaria siciliana, sembrava averli proprio tutti. Eppure non le hanno permesso di ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

LimeMagazineU : La storia di Stefania Noce, la studentessa femminista assassinata a coltellate dall’ex - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: I sacrifici dei loro genitori, la fuga nello sport 'A 10 anni cantavamo in giro. Lui?Un romanticone testardo' Stefania #Okaka… - Fprime86 : RT @DiMarzio: I sacrifici dei loro genitori, la fuga nello sport 'A 10 anni cantavamo in giro. Lui?Un romanticone testardo' Stefania #Okaka… -