"Il veganismo è un credo religioso e come tale non va discriminato" (Di venerdì 3 gennaio 2020) La legge gli ha dato ragione: Jordi Casamitjana, londinese e attivista vegano convinto, ha vinto la sua battaglia per far riconoscere il veganismo come “credo religioso o filosofico”. Licenziato dal suo datore di lavoro per una “grave inadempienza”, lo aveva trascinato di fronte al giudice per dimostrare che non è giusto essere discriminati per il solo fatto di essere vegani. “Era molto importante per me vincere oggi, non solo per me ma anche per tutti gli altri vegani là fuori - ha affermato -. È una decisione che farà bene alla promozione del veganismo come stile di vita; chi è vegano non dovrà più avere paura di dire di esserlo, di non sentirsi accettato... Potrà esprimersi più liberamente, e questo porterà a una diffusione del veganismo che farà bene agli animali, ... Leggi la notizia su huffingtonpost

