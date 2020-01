Grande Fratello Vip 2020, Fernanda Lessa concorrente (Scheda) (Di venerdì 3 gennaio 2020) Fernanda Lessa sarà una delle concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 che tornerà in onda, in prima serata, mercoledì 8 gennaio 2020, e che sarà condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Pupo e di Wanda Nara, nel ruolo di opinionisti.Il nome della modella, conduttrice e dj di origini brasiliane è stato svelato in anteprima dal sito DavideMaggio.it.Grande Fratello Vip 2020, Fernanda Lessa concorrente (Scheda) pubblicato su TVBlog.it 03 gennaio 2020 15:17. Leggi la notizia su blogo

