Fabrizio Corona, frase choc di un utente sul figlio: “Prega Dio che non te lo ammazzino” (Di venerdì 3 gennaio 2020) La replica di Fabrizio Corona alla frase choc di un follower lascia senza parole, scopriamo cosa è successo Fabrizio Corona torna sui social e ne succedono delle belle, come al solito. Il suo ritorno non è infatti passato inosservato e i follower seguono ogni suo movimento. L’ex re dei paparazzi ha lasciato il carcere per scontare il resto della pena in una casa di cura in Brianza. Il suo trasferimento è avvenuto la vigilia di Natale e nella nuova destinazione riceverà le cure per la patologia psichiatrica che in carcere si è aggravata. La notizia è stata pubblicata da Il Giornale, che ha riportato quanto stabilito dal giudice di sorveglianza. Pare che il giudice abbia disposto che Corona trascorrerà in clinica gli ultimi quattro anni di pena. Dopo il suo trasferimento Corona è tornato sui social e pare anche che sia più attivo di prima. Frasi sconvolgenti per Fabrizio Corona sul figlio ... Leggi la notizia su kontrokultura

