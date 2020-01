Di Lorenzo: “Stiamo lavorando bene con Gattuso, sono fiducioso” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport raccontando della nuova esperienza con Gattuso “Il mister si è presentato subito bene, con una grande carica. Noi ci siamo messi subito a disposizione per cercare di imparare i suoi schemi e quello che vuole da noi. sono fiducioso, stiamo lavorando bene e adesso dobbiamo recuperare punti in campionato”. Parlando del suo arrivo al Napoli e della fiducia che Ancelotti gli ha subito concesso rendendolo protagonista, ci ha tenuto a ringraziare il mister “Ho sempre cercato di dare il meglio, poi insomma ci vuole anche un po’ di fortuna. sono riuscito ad arrivare al Napoli e Ancelotti lmi ha dato fiducia, lo ringrazierò sempre perché non era facile dare fiducia ad un ragazzo che veniva da una squadra retrocessa. Mi dispiace per come sia andata. Dobbiamo guardare ... Leggi la notizia su ilnapolista

