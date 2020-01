Chiara Ferragni e le sorelle a Dubai: Francesca ruba la scena (Di venerdì 3 gennaio 2020) Vacanze di Natale al caldo per la star del web Chiara Ferragni e la sua famiglia. Insieme al marito Fedez e al piccolo Leone, infatti, è partita alla volta di Dubai, accompagnata anche dalle sorelle. L’influencer più famosa del mondo, ovviamente, ha postato su Instagram una foto mentre si trovava in spiaggia abbracciata alle sorelle Valentina e Francesca. Questo il commento allo scatto: “Ferragni sisters in Dubai”. In poco tempo, i follower hanno sommerso di like e commenti l’immagine. Chiara Ferragni e le sorelle a Dubai La pioggia di complimenti però non ha colpito Chiara ma bensì la sorella Francesca, di professione dentista. Sono moltissime, infatti, le persone che hanno scritto il loro commento celebrando la bellezza della sorella Ferragni. Questi alcuni commenti riportati: “Francesca è la più bella”, “Guarda Francesca che sventola, è la ... Leggi la notizia su notizie

