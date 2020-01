Celli: maggioranza incapace di soluzioni (Di venerdì 3 gennaio 2020) Roma – “In attesa che la sindaca Raggi prenda decisioni, la citta’ continua a soffrire una situazione difficile con ritardi nella raccolta dei rifiuti particolarmente pesanti in alcune zone della citta’. Dopo oltre tre anni di nulla, di mancate decisioni e di scelte sbagliate, va ora in scena la spaccatura tutta interna al M5S sulla scelta della discarica”. E’ quanto dichiara la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Roma Torna Roma, Svetlana Celli, in una nota. “Dopo aver creduto al sogno rifiuti zero- aggiunge Celli- e aver costretto Ama a spendere centinaia di milioni ogni anno per spedirli fuori citta’, la maggioranza 5 stelle individua un sito per il conferimento nel luogo piu’ martoriato della citta’ ad altissimo inquinamento ambientale, a poca distanza dalla discarica di Malagrotta che tanto male ha fatto al ... Leggi la notizia su romadailynews

