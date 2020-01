Calciomercato Juventus, Rabiot in bilico: arriva la prima offerta inglese (Di venerdì 3 gennaio 2020) Calciomercato Juventus – Adrien Rabiot ha deluso parecchio le aspettative in questi primi sei mesi alla Juventus: il centrocampista classe 95, arrivato nel bel mezzo dell’entusiasmo dei tifosi che vedevano in lui un grandissimo top player in grado di fare la differenza in mediana, non ha mai fatto differenza. Trovando non solo pochissimo spazio ma non riuscendo mai nemmeno a convincere gli scettici. Sul suo talento cristallino, però, nessuno ha mai avuto nulla da ridire e, per questo motivo, il nazionale francese ha già moltissime richieste per questo Calciomercato di gennaio. Calciomercato Juventus, Rabiot verso la Premier Su tutti sembra proprio che l’Arsenal voglia cercare di valorizzarlo nuovamente. Intanto sembra essere arrivata una primissima offerta che, tuttavia, non sembra proprio soddisfare la Vecchia Signora. La prima offerta dell’Arsenal, come riportato da ... Leggi la notizia su juvedipendenza

