Calciomercato, Daniele Pinna a CalcioWeb: “Ongenda in Italia? Contatti in corso…” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il Calciomercato entra sempre più nel vivo, sono in arrivo importanti colpi per la sessione di gennaio in grado di cambiare volto alle squadre non solo del campionato di Serie A ma anche di quello cadetto. In particolar modo un calciatore che sta animando queste ultime ore è sicuramente Hervin Ongenda, calciatore francese di origini congolesi, attaccante del Botoșani con un passato anche al Psg, è stato anche compagno di Zlatan Ibrahimovic, si tratta di un classe 1995 che ha ancora ampi margini di miglioramento ma che ha già dimostrato tutto il suo talento. Dall’estero si parla di un trasferimento prossimo al Chievo, in Serie B, la redazione di CalcioWeb ha contattato l’intermediario Daniele Pinna, ecco le importanti dichiarazioni: “stiamo negoziando, la trattativa è sulla buona strada”. Il calciatore è in scadenza a giugno 2020 ed il Chievo dovrà comunque ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

