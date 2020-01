Spagna, via libera al governo Psoe-Podemos grazie all’astensione degli indipendentisti di Erc. Che ottengono un tavolo sulla Catalogna (Di giovedì 2 gennaio 2020) La Spagna ha (quasi) un governo: lo guiderà Pedro Sanchez e sarà formato dall’alleanza fra i suoi socialisti e la sinistra antisistema di Podemos di Pablo Iglesias, più i nazionalisti baschi del Pnv. La fumata bianca, attesa dopo mesi di impasse e quattro elezioni anticipate in quattro anni, è stata permessa dalla sinistra indipendentista catalana di Esquerra Republicana de Catalunya, il cui Consiglio nazionale in serata ha approvato a stragrande maggioranza il voto di astensione dei suoi 13 deputati. E che consentirà a Sanchez di avere la maggioranza al voto di fiducia (che in Spagna si chiama “investitura”), calendarizzato il 7 gennaio. Secondo quanto riporta El Mundo, il Psoe ha concordato con gli indipendentisti la creazione di un tavolo negoziale per discutere la situazione in Catalogna da istituire entro quindici giorni dalla formazione del nuovo esecutivo. Ci sarà ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

