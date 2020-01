Serie C, variazioni nel programma della seconda giornata di ritorno [DETTAGLI] (Di giovedì 2 gennaio 2020) La Lega Pro, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto per le seguenti variazioni per la seconda giornata di ritorno di Serie C: si giocheranno tutte l’11 gennaio Pro Patria-Albinoleffe (girone A, ore 15), Triestina-Sambenedettese (girone B, ore 19.30), Cavese-Reggina (girone C, ore 15) e Rieti-Picerno (girone C, ore 14.30). Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo Serie C, variazioni nel programma della seconda giornata di ritorno DETTAGLI CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

CalcioWeb : #SerieC, variazioni nella ventunesima giornata ?? cambiano data e orario di quattro partite ?? - - BeJustMe : Torniamo alle mansioni di sempre, che in pratica non hanno mai subito variazioni: serie tv. -