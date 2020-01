Previsioni Meteo a lungo termine: grande egemonia dell’Anticiclone fino a metà Gennaio, ma ci sono margini per incursioni fredde (Di giovedì 2 gennaio 2020) Previsioni Meteo – Il 2020 è iniziato all’insegna di una disposizione barica di tipo meridiano sull’Europa. Circolazione meridiana vuole dire sostanzialmente blocco alle correnti atlantiche, imposizione di un’alta pressione tra Atlantico e Centro Ovest Europa e correnti meridionali più tiepide lungo il dorso occidentali della figura anticiclonica, settentrionali più fredde lungo il bordo orientale. Insomma correnti o da Sud o da Nord, inibizione delle correnti umide occidentali. Ne consegue che il tempo, sulle aree interessate da questo tipo di circolazione, sarebbe mediamente stabile e soleggiato, quando a prevalere sarebbe l’alta pressione, freddo e instabile quando invece l’alta pressione risulterebbe troppo corta per talune aree, esponendole a irruzioni fredde artiche o continentali. Diciamo in linea di massima che è una circolazione tipica ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

