Paola Barale con il fidanzato? “Non so le parole, ma so che ti amo” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Dopo al separazione dell’ex compagno Raz Degan, la Barale si è sempre dichiarata “felicemente single”, cercando di tenere lontana dai riflettori la sua vita privata. Recentemente ospite nel salotto di Mara Venier, ha confermato di non essere impegnata, ma in molti hanno nutrito alcuni sospetti. La storica (ormai ex) fidanzata del modello israeliano, infatti, in quell’occasione ha raggiunto gli studi Rai accompagnata dal suo osteopata Alessandro. A sua detta però, si tratta di un carissimo amico. Questa volta ad alimentare gossip e pettegolezzi sul suo conto è l’ultimo video che la showgirl ha pubblicato sui social. Al suo fianco, infatti, c’è un uomo misterioso a cui dedica dolci parole. Paola Barale ha un fidanzato? Paola Barale con il fidanzato? Le indiscrezioni Per festeggiare il Capodanno la Barale ha preferito un viaggio lontano dall’Italia in compagnia di alcuni amici. In uno ... Leggi la notizia su notizie

notizieit : Paola Barale con il fidanzato? “Non so le parole, ma so che ti amo” - tivooweb : Bruno Vespa a Peter Gomez: “L'intervista al figlio di Riina? La rivendico, ma fu un errore fargli firmare la libera… - dancadore : Un misto tra Paola Barale, Kate Winslet ed Eva Grimaldi. -