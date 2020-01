Mourinho come Ancelotti: «Il Var arbitra le partite, gli arbitri sono assistenti» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Non è di certo un compito facile quello che ha accettato Mourinho subentrando sulla panchina del Tottenham, lo dimostrano anche gli ultimi risultati sul campo. Gli Spurs – dopo un ottimo inizio con lo Special One – hanno ottenuto solo un punto nelle ultime due partite, entrambe trasferte, a Norwich e Southampton e ieri il tecnico è stato pure ammonito per aver «sbirciato» gli appunti del collega avversario in panchina. Secondo quanto riporta il Guardian lo stesso Mou avrebbe ammesso le sue colpe, anche se lo ha fatto restando fedele al suo personaggio “Penso che il cartellino giallo sia giusto perché ero scortese, ma ero scortese con un idiota”, ha detto Mourinho. “Per qualche ragione sono stato scortese. Ma lo sono stato, e per questo mi merito il cartellino giallo. Fondamentalmente, ho preso a parolacce il ragazzo” Secondo il quotidiano inglese, ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Mourinho come Ancelotti: «Il Var arbitra le partite, gli arbitri sono assistenti» Lo Special One sempre protagonis… - RadioSportiva : ?? @premierleague, #Manes: '#SouthamptonTottenham? L'avversario non era di grandissimo livello, ma nel complesso il… - calcioepepe : #RefereeMikeDean Caro amico le scrivo cosi' mi rilasso un po'... Visto che da quando ho ammirato la #respinta da ve… -