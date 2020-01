Milan, la dirigenza su tutte le furie: durissimo confronto tra Maldini e la squadra [DETTAGLI] (Di giovedì 2 gennaio 2020) Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha incontrato la squadra dentro gli spogliatoi del centro sportivo di Carnago. Un durissimo confronto con i calciatori per uno che conosce l’ambiente rossonero e le aspettative dei tifosi. Un discorso motivazionale in cui Maldini ha spiegato ai calciatori gli obiettivi da perseguire nella seconda parte di stagione. Il 5-0 subìto a Bergamo contro l’Atalanta non è andato giù alla dirigenza. Uno stop inaspettato, per certi versi, dopo un buon periodo di forma coinciso con discreti risultati che sembravano aver rilanciato il Milan. Come spiegato da Sky, Maldini ha insistito su alcuni concetti fondamentali. In primis l’appartenenza alla maglia. Poi si è passato ai risultati, altamente deludenti e non in linea con le aspettative. Dentro lo spogliatoio saranno ammessi solo giocatori estremamente motivati e pronti al sacrificio ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

