Lecco, sette persone intossicate dal monossido di carbonio: ci sono anche due bambini di 7 e 10 anni (Di giovedì 2 gennaio 2020) sette persone sono state portate questa mattina in ospedale tra Lecco e Erba per un'intossicazione da monossido di carbonio. Tra loro, anche due bambini di 7 e 10 anni: tutti presentavano i sintomi classici dell'avvelenamento da gas, come cefalea, nausea e vomito. Il caso ha ricordato subito quello della vigilia di Natale quando a Chiari un'intera famiglia fu portata in ospedale. Leggi la notizia su milano.fanpage

