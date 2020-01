La Verità sul Caso Harry Quebert con Patrick Dempsey torna in onda in tv e debutta in streaming (Di giovedì 2 gennaio 2020) Su Canale5 fu un mezzo flop, al punto che la rete decise di accorpare tre episodi a sera pur di terminarne più in fretta la programmazione, ma per chi non ha avuto modo di apprezzare la serie per via dei continui cambi di palinsesto ora La Verità sul Caso Harry Quebert con Patrick Dempsey torna in onda in tv e debutta in streaming. Dal 1° gennaio TopCrime ha iniziato a trasmettere in replica la miniserie tratta dall'omonimo romanzo dello scrittore svizzero Joel Dicker, un adattamento in dieci episodi diretto dal regista francese premio Oscar Jean-Jacques Annaud (Sette anni in Tibet, Il Nome della Rosa). La serie va in onda con due episodi in prima serata in chiaro ogni mercoledì, dal 1° gennaio su Top Crime (canale 39 del digitale terrestre). Inoltre, a partire dalla stessa data, il thriller è entrato a far parte del catalogo di Infinity, il servizio streaming a pagamento di ... Leggi la notizia su optimaitalia

