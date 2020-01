Kulusevski alla Juve solo a giugno: il Parma dice no al prestito di Pjaca (Di giovedì 2 gennaio 2020) La Juve ha provato questa mattina a convincere il Parma a lasciare subito Kulusevski in cambio di Pjaca: niente da fare Dejan Kulusevski dovrà aspettare ancora qualche mese prima di vestire la maglia bianconera della Juve. Il giocatore svedese, infatti, tornerà in fretta al Parma che non ha alcuna intenzione di lasciarlo in bianconero prima del termine della stagione. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, i crociati hanno detto no al prestito immediato di Pjaca. Paratici ci ha provato anche questa mattina, chiamando Faggiano prima della fine delle visite mediche. Il croato non convince appieno, visto e considerando che in non ha mai fatto vedere veramente le sue qualità. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

