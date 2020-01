Il commento di Alessandro Di Battista per Gianluigi Paragone è vero: piccola guida per chi non ci crede (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il recente commento di Alessandro Di Battista sull’espulsione di Gianluigi Paragone dal Movimento 5 Stelle ha fatto drizzare le antenne di chi ha timore del fake, della bufala dietro l’angolo, o semplicemente perché non ci vuole credere e vorrebbe accusare altri di aver diffuso un falso per screditare l’ex parlamentare e il partito. Il tweet di Liviana (@lvoir) in cui scrive «È un fake, l’account di Alessandro Di Battista ha la spunta blu» Account sostenitori del Movimento 5 Stelle come quello di Liviana (@lvoir) o di Sonia Toni (@ToniSonia), ex moglie di Beppe Grillo, parlano di fake: la prima scrive «È un fake, l’account di Alessandro Di Battista ha la spunta blu», la seconda «a parte il fatto che puzza di fake lontano un miglio». Spieghiamo perché non è un fake. Nel nostro articolo precedente abbiamo inserito il link diretto al commento, al ... Leggi la notizia su open.online

