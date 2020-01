Genoa, ecco Destro: «Qui per centrare la salvezza, sono carico» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Mattia Destro sta sostenendo le visite mediche con il Genoa, intanto ha già rilasciato le prime dichiarazioni come nuovo giocatore rossoblù Mattia Destro sta sostenendo le visite mediche per diventare un nuovo giocatore del Genoa, intanto ha già rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb. Genoa – «sono prontissimo a ricominciare, sono carichissimo e dobbiamo fare un grande girone di ritorno». salvezza – «Salvare il Genoa. L’obiettivo é comune, siamo concentrati. Devo ancora vedere tutti, adesso facciamo le visite e vediamo» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

BombeDiVlad : ?? #Destro, visite mediche in corso ??? Ecco le sue prime dichiarazioni ????? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato… - ch24news : #Juventus ecco #Kulusevski, #Destro torna a Genova sponda rossoblu per salvare il #Genoa, i liguri sognano #Perotti… - fantapiu3 : Perin torna al Genoa e con #Radu si contende il ruolo di nº 1 dei rossoblù. Ecco a voi la sua scheda fantacalcio!… -