È scoppiata la pace tra Paola Caruso e il padre di suo figlio? - (Di giovedì 2 gennaio 2020) Francesca Galici Il 2019 sembra si sia chiuso con una bella sorpresa per Paola Carusa, che da quanto emerge dai social potrebbe aver riallacciato i rapporti con Francesco Casera, il padre di suo figlio La fine del 2019 potrebbe aver fatto un grande regalo a Paola Caruso, forse inaspettato per come è trascorso il suo anno. La showgirl sembra abbia ritrovato un rapporto sereno e civile con Francesco Caserta, il padre di suo figlio e c'è chi dice che tra i due potrebbe tornare anche l'amore. L'anno di Paola Caruso è stata un'altalena di emozioni. La gioia più grande per la bionda calabrese è stata la nascita del suo piccolo Michelino ma anche il ritrovamento della madre naturale grazie a Live – Non è la d'Urso è stato un evento memorabile per Paola Caruso. Tutta questa felicità è stata macchiata dalla diatriba con Francesco Caserta, che non ha mai riconosciuto il bambino. La ... Leggi la notizia su ilgiornale

