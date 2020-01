Donna uccide cane | terribile il metodo scelto |”Abbaiava troppo” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Una Donna uccide cane in maniera terribile, e con la presenza di estranei in casa. Alcuni operai che stavano eseguendo dei lavori compiono la macabra scoperta. Una Donna uccide il cane perché questi non la smette di abbaiare. L’incredibile quanto orribile caso ha visto come protagonista Margaret Kinsella, una 43enne che ha affogato il proprio … L'articolo Donna uccide cane terribile il metodo scelto ”Abbaiava troppo” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

