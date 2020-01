Dakar 2020, ecco come si è preparato Fernando Alonso. Il percorso di avvicinamento e le gare disputate (Di giovedì 2 gennaio 2020) A distanza di meno di dieci mesi dalla prima volta in cui lo spagnolo Fernando Alonso è salito su un’auto da rally, domenica prossima, 5 gennaio, il pilota iberico sarà al via della Dakar 2020. In questo periodo l’ex campione di F1 si è sottoposto ad una durissima preparazione in vista dell’appuntamento con il rally più famoso al mondo. Tanti, come riporta Marca.com, gli allenamenti dello spagnolo tra Africa, Europa e Medio Oriente a bordo della sua Toyota Hilux, anche grazie ai suggerimenti di campioni del passato della Dakar, come Nasser Al Attiyah, Giniel De Villiers, e Marc Coma, che sarà il suo copilota. avvicinamento DI Fernando Alonso ALLA Dakar 2020 27-28 MARZO: dopo aver vinto la 1000 miglia di Sebring in Coppa del Mondo, Alonso si reca in Sudafrica per mettersi al volante della Toyota Hilux per la prima volta. Nel suo primo contatto con la vettura vincente ... Leggi la notizia su oasport

