“Credevo di morire”. Irene Fornaciari, confessione a Vieni da me: il suo dolore commuove lo studio (Di giovedì 2 gennaio 2020) Irene Fornaciari commuove e si commuove a Vieni da me. La figlia di Zucchero si è raccontata a cuore aperto da Caterina Balivo. Poi ha parlato di un momento particolarmente doloro della sua vita. Ecco le sue parole: «Nel 2012 ho partecipato a Sanremo con il brano Grande mistero. La canzone parla degli attacchi di panico, di cui ho sofferto. Avevo la sensazione di morire. Gli attacchi di panico possono bloccare la tua vita. Mi è capitato di lasciare il carrello e scappare dal supermercato. O anche in dover fermarmi con la macchina, tutta sudata». Irene Fornaciari nasce a Pietrasanta, in provincia di Lucca, in Toscana, esattamente il 24 dicembre del 1983, alla vigilia di Natale. È una giovane e lanciata cantante italiana, figlia del noto bluesman emiliano Zucchero Fornaciari, con il quale ha condiviso in più di un’occasione il palcoscenico, durante alcuni concerti. Continua dopo la ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

