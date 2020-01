Cast e personaggi di Poldark 5, dal 3 gennaio l’ultima stagione in onda su laF (Di giovedì 2 gennaio 2020) Poldark 5 debutta in prima visione assoluta in Italia, dal 3 gennaio su laF (canale 135 di Sky): si tratta dell'ultima stagione per la serie drammatica in costume, che dopo 43 episodi e una trama lunga 20 anni di storia si conclude con gli 8 episodi finali. La saga tratta dai romanzi di Winston Graham ha conquistato in questi anni numerosi premi e riconoscimenti: dal 2015, questo adattamento della BBC ha appassionato il pubblico inglese ma ha avuto un discreto successo anche in diversi Paesi d'Europa. In Italia viene trasmessa da laF, il canale televisivo del gruppo Feltrinelli, ed è disponibile su Sky Go e Sky on demand: con l'uscita della quinta stagione, su Sky Box Sets sono state rese disponibili le precedenti 4. Con Poldark 5, ambientata all'inizio del XIX secolo, si conclude l'epica saga che ha per protagonista il romantico eroe Ross Poldark, interpretato da Aidan ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : Cast e personaggi di #Poldark 5, dal 3 gennaio l'ultima stagione in onda su @laeffetv - zazoomblog : Cast e personaggi di Jack Taylor 3 su Giallo dal 2 gennaio torna la serie con Iain Glen de Il Trono di Spade -… - OptiMagazine : Cast e personaggi di #JackTaylor 3 su #Giallo, dal 2 gennaio torna la serie con #IainGlen di #GameOfThrones… -