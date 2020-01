Calciomercato, la pazza idea della Juventus: scambio di favori Samp-Atalanta, colpi di Genoa, Parma e Cagliari (Di giovedì 2 gennaio 2020) Dopo la pausa per le vacanze natalizie ritorna in campo il campionato di Serie A con nuove importanti indicazioni in arrivo, nel frattempo le dirigenze continuano a muoversi sul fronte Calciomercato, sono in arrivo altri importanti colpi in grado di rinforzare le rose per la seconda parte di stagione. Ecco tutte le trattative nel dettaglio. NEYMAR – Il Barcellona continua a spingere per il ritorno di Neymar. Secondo quanto scrive Mundo Deportivo, Neymar viene considerata l’unica icona del calcio che può essere strappata alla concorrenza: Neymar dopo tre anni al PSG quasi certamente non rinnoverà il contratto, la cifra giusta secondo i blaugrana è di 180 milioni di euro. TODIBO – Secondo Mundo Deportivo, il Barça intende cedere il giocatore soltanto in prestito ma senza un diritto di riscatto. Il Milan sta valutando se affondare il colpo. REAL MADRID – Sadio ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

