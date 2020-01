WandaVision: la serie debutterà nel 2020 come svela un nuovo promo! (Di mercoledì 1 gennaio 2020) WandaVision, la serie Marvel con protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany, arriverà su Disney+ prima del previsto: nel 2020. WandaVision, come rivela un nuovo promo, arriverà sugli schermi di Disney+ prima del previsto: il video ha infatti inserito il titolo della serie tra i contenuti che debutteranno in streaming nel 2020, come la già annunciata The Falcon and The Winter Soldier. I protagonisti saranno, ovviamente, Elizabeth Olsen e Paul Bettany nei ruoli di Scarlet Witch e Visione, ma il video non regala nessuna nuova immagine tratta dallo show le cui riprese sono attualmente in corso. La nuova serie tv WandaVision, prodotta per la piattaforma di streaming Disney+, viene descritta come "in parte sitcom e in parte spettacolare progetto ambientato ... Leggi la notizia su movieplayer

NerdPool_IT : La serie è stata anticipata al 2020! Conferma ufficiale - cinespression : New post: WandaVision: la serie introdurrà il Dottor Destino nel MCU? - 3cinematographe : #WandaVision: #DottorDestino potrebbe debuttare nella serie -