Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2020 ore 18:45 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Viabilità DEL 01 GENNAIO 2020 ORE 18.20 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA CASSIA CODE PER INCIDENTE TRA CAMPAGNANO E CESANO IN DIREZIONE Roma CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SI RALLENTA INVECE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE Roma CODE A TRATTI SULLA VIA DEL MARE TRA ACILIA E VITINA IN DIREZIONE DEL RACCORDO TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE LE ULTIME CORSE DA TERMINI E CENTOCELLE SARANNO RISPETTIVAMENTE ALLE ORE 23.00 E ALLE ORE 22.33 E SULLA LINEA Roma-CIVITA CASTELLANA VITERBO ULTIMA CORSA DA FLAMINIO ALLE ORE 21.40 E DA MONTEBELLO ALLE ORE 22.08 INFINE A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI, ANCORA CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA, TRA I KM 0+000 E 7+000, LA SP76 DEI SANTI, TRA IL KM 19 ED IL KM ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2020 ore 18:45: VIABILITÀ DEL 01 GENNAIO 2020 ORE 18… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2020 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2020 ore 17:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #01-01-2020 -