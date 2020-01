Uccio De Santis, il comico pugliese ricoverato in ospedale dopo un incidente stradale: “Ringrazio il Signore se sono vivo”. Era atteso per la festa di Capodanno in piazza (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Uccio De Santis è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale. È successo la sera di Capodanno: il comico pugliese stava viaggiando sulla provinciale che collega Bari e Bitritto quando, nei pressi dello stadio San Nicola, la sua auto si è ribaltata. Subito trasportato d’urgenza in ospedale al Policlinico di Bari, ha riportato diverse fratture tra cui una alla spalla. Con lui viaggiavano anche altre altre persone ma, secondo quanto si apprende, nessuno ha riportato gravi ferite. Uccio De Santis, conosciuto anche per aver partecipato a “La sai l’ultima?” su Canale 5 con Gerry Scotti e Natalia Estrada – era atteso alla festa di Capodanno in piazza a Vasto e poi avrebbe fatto tappa anche a Trani. A tranquillizzare i fan su quanto accaduto è stato lo stesso comico pugliese su Facebook, pubblicando una foto dell’auto distrutta dopo lo schianto: ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

