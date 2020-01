Strade e autostrade, nasce l’Osservatorio permanente di monitoraggio (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Vertice tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e quelli di AutoStrade dell’Italia: nasce l’Osservatorio permanente di monitoraggio. Mit, nasce l’Osservatorio permanente di monitoraggio. Con il 2020 inizia una nuova era per quanto riguarda la gestione delle autoStrade. Il Ministero delle Infrastrutture procederà infatti con l’istituzione di un Osservatorio permanente di monitaraggio che sarà incaricato di valutare le condizioni delle infrastrutture italiane, a prescindere dalla concessionaria. Vertice Ministero dei Trasporti e AutoStrade dell’Italia, nasce l’Osservatorio permanente di monitoraggio La decisione è stata presa dal Ministro per le Infrastrutture Paola De Micheli sulla scia delle polemiche per il crollo del Ponte Morandi di Genova e dopo il crollo di una parte del soffitto della galleria Berté dell’A26. Nel ... Leggi la notizia su newsmondo

notizieoggi24 : Il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha annunciato il rinvio della maggior parte degli aumenti tariffa… - DanieleBerghino : @IntinoRoberto @MarcoSanavia1 Vedi il concetto è che al Sud ne serviranno comunque di soldi per uscire dalla sua ar… - Emergenza24 : [01.01-15:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE -