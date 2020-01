Scontro alla Rocca | Di Maria | “Non mi farò intimidire o ricattare”

Scontro camion-auto alla vigilia di Capodanno : 3 morti ed un ferito : Tragedia alla vigilia di Capodanno: un camion ha urtato un’auto, morte di tre persone. Una quarta si trova in gravi condizioni in ospedale. Sono ancora poco chiare le circostanze che hanno portato all’incidente fatale tra un camion ed una Toyota Yaris la scorsa notte a Langford (Inghilterra). Secondo quanto emerso dai media britannici i due […] L'articolo Scontro camion-auto alla vigilia di Capodanno: 3 morti ed un ferito è ...

5G in Italia - l’allarme del Copasir e lo Scontro politico. Salvini : “Troppe cose non tornano su M5S-Cina” : 5G in Italia, l’allarme del Copasir e lo scontro politico C’è un rischio per la sicurezza nazionale legato all’installazione di apparecchiature per il 5G affidata ad aziende cinesi? Una relazione del Copasir trasmessa la scorsa settimana alle Camere ha sollevato la questione anche in Italia, dopo i timori manifestati già da anni dagli Stati Uniti, accendendo anche uno scontro politico tra forze politiche che sulla questione si ...

Mattarella : la politica non sia solo Scontro. Alla cerimonia degli auguri c'è anche Draghi : «Sappiamo che la politica comporta anche scontri» ma, come disse Aldo Moro, serve anche oggi «la comune accettazione di essenziali ragioni di libertà, di rispetto e di...

Via libera del Senato alla Manovra. Scontro sulla cannabis e bagarre M5S : Caos in Aula, Scontro 5S-Casellati su cannabis. L’accusa dei pentastellati: ‘Pressioni dalla sua parte politica’. A due mesi esatti dal Consiglio dei ministri che la varò, la manovra riceve il primo via libera parlamentare. Il Senato approva con 166 sì e 128 no al voto di fiducia: nel M5s spunta una pattuglia di dissidenti, con […] L'articolo Via libera del Senato alla Manovra. Scontro sulla cannabis e bagarre M5S ...

Popolare Bari - Scontro tra Renzi e Di Maio. Ma Conte e Gualtieri : sì alla banca del Sud : Ok del governo al decreto per salvare l’istituto. Il premier: niente sconti ai responsabili, Salvini: ora la riforma di Bankitalia

Ennesimo guasto alla Linea 1 - Scontro Usb-de Magistris : “Arriva la privatizzazione di Anm” : Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ennesima giornata di “passione” per gli utenti del trasporto pubblico napoletano. Questa mattina un nuovo disservizio, originato da un problema di natura tecnica, si è abbattuto sulla Linea 1 della metropolitana, determinando la limitazione della circolazione ferroviara alla sola tratta Piscinola-Dante. Il sindacato autonomo Usb commenta con parole infuocate l’accaduto: “Il ...

Auchan-Conad - è Scontro : dagli esuberi alla logistica - quali sono i nodi chiave : Nell'ultimo incontro il consorzio ha messo sul tavolo 6mila esuberi, ma questo non è l'unico problema che ha indotto i...

Scontro Renzi-Formigli - l’ex premier ora difende i suoi : «Noi massacrati dalla fake news. Doppia morale di chi invoca la privacy per gli amici» : Nello Scontro tra Matteo Renzi e Corrado Formigli ora le vittime per il leader di Italia Viva sono diventati i suoi sostenitori, che sui social «difende le nostre idee» ed è stato «massacrato per anni dalle fake news». Oggi invece, rintuzza l’ex premier, i suoi devono difendersi: «dalla Doppia morale di chi invoca sui giornali la privacy solo per gli amici. Ne parliamo giovedì in Senato, abbiamo molto da ...

Carmen Di Pietro e Karina Cascella - Scontro sugli insulti alla donna con l’endometriosi : “È colpa della tua ignoranza - sei una capra” : Non si placano le polemiche per le frasi pronunciate da Carmen Di Pietro a una radioascoltatrice affetta da endometriosi, una malattia invalidante legata al ciclo mestruale, “se non vai al lavoro perché hai il ciclo, non sei degna di essere chiamata donna“, le aveva detto in diretta su una radio romana. Parole per le quali la showgirl si è scusata in tv a Pomeriggio Cinque ma, proprio mentre se ne parlava nel salotto di Barbara ...

Ue - Scontro Gümpel-Fusaro su La7. “Sono sbalordito dalla sua assoluta ignoranza”. “Vedo un teutonico senso per le barzellette” : scontro a “L’aria che tira” (La7) tra il giornalista Udo Gümpel e l’opinionista Diego Fusaro sulla Ue. Gümpel dissente da Fusaro, resosi protagonista di un fitto botta e risposta con il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova sull'”annullamento della democrazia nella Ue”. “L’antitesi oggi è tra barbarie e democrazia – accusa Fusaro – L’Ue procede svuotando quote di ...