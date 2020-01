NBA 2019-2020: i risultati della notte (1° gennaio). Harden-Westbrook trascinano i Rockets, Gallinari vince contro i Mavericks di Doncic (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Sono stati sette gli incontri della NBA 2019-2020 che sono andati in scena nella serata italiana del 31 dicembre e nella nottata che ha salutato l’inizio del 2020. In questo “viaggio” nel tempo, andiamo a raccontarvi cosa ha riservato la lega più importante e famosa del basket mondiale. Si parte dallo Spectrum Center dove i Boston Celtics si sono imposti con lo score di 109-92 nei confronti degli Charlotte Hornets. Grandi prestazioni di Gordon Hayward (21-10-6) e di Enes Kanter (13-14-2), autori di una doppia doppia, senza dimenticare l’apporto realizzativo di Jayson Tatum (24-7-1) e di Kemba Walker (22-4-7). Un riscontro che porta i Celtics a 23 vittorie stagionali, in seconda posizione nelle Eastern Conference, mentre gli Hornets subiscono la ventitreesima sconfitta di questa stagione. Al Bankers Life Fieldhouse gli Indiana Pacers hanno superato per 115-97 i Philadelphia ... Leggi la notizia su forzazzurri

