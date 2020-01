Le truffe col resto: ecco come difendersi (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Luca Sablone Tutti gli accorgimenti e i passaggi da seguire per non farsi imbrogliare: dalla comparazione all'osservazione Incassare il resto senza controllare quali monete effettivamente stiamo ricevendo: un'operazione ormai quotidiana, scontata, superflua e a cui non prestiamo molta attenzione. In realtà si tratta di un'azione a cui bisognerebbe minuziosamente dedicarsi per tentare di non farsi truffare. Ma non sempre si ha a che fare con degli inganni: potrebbe capitare infatti di scambiare la monete con i sosia di altri Paesi. Ad esempio i 10 baht della Thailandia (che valgono circa 30 centesimi) somigliano molto ai nostri 2 euro, non soltanto per dimensione, colore e cerchi concentrici, ma anche per peso (8,5 grammi): in tal modo diversi distributori automatici vengono ingannati. Medesimo discorso per il pezzo da 1 lira turca (Türk Lirası), il cui valore è di 16 ... Leggi la notizia su ilgiornale

cinesapphic : @seradeimiracoli Si, ci penso e sono pure informata perché col pos possono subire meno truffe più facili col denaro… - indignado61 : @petergomezblog le truffe delle finanziarie col tasso zero... poi scopri che TAEG o ISC non lo sono... sveglia: non… - malumichi : RT @Moonlightshad1: Nessuno però si sognerebbe di dire che le pensioni di invalidità vanno abolite perché esistono i truffatori. Cosa che… -