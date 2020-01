Le Serie Tv più attese del 2020, quali novità ci aspettano? (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Oggi è il primo giorno del 2020, il tempo dei bilanci di fine anno e di fine decennio è terminato, è arrivato il momento di guardare avanti, di pensare ai prossimi giorni. Se poi siete appassionati di Serie tv sarete curiosissimi di scoprire cosa ci aspetta nei prossimi mesi.Tra le date da tenere d'occhio nel 2020 c'è sicuramente quella del 31 marzo quando sbarcherà in Italia Disney+ la piattaforma di streaming Disney che oltre agli originali The Mandalorian e High School Musical (già diffusi negli USA) e a produzioni in arrivo come le miniSerie Marvel, promette un catalogo ricco di film e Serie tv del mega-gruppo Disney+Marvel+Fox+Pixar+National Geographic. Un appuntamento che contribuirà ad aumentare il numero di Serie tv nel nostro paese.Le Serie Tv più attese del 2020, quali novità ci aspettano? pubblicato su TVBlog.it 01 gennaio 2020 11:26. Leggi la notizia su blogo

